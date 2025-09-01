  • 15 сентября 202515.09.2025понедельник
Четверть поставщиков ресурсов для нефтяников находится в Тюменской области

Экономика, 12:40 15 сентября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новый рейтинг поставщиков материально-технических ресурсов (МТР) для нефтегазовых и сервисных компаний на территории Тюменской области, ХМАО и ЯНАО представила платформа деловых отзывов "Мнения" на TNF-2025. Всего зарегистрировано более 11 тыс. компаний, из которых четверть работает в Тюменской области.

Рейтинг составлен на основе анализа открытых источников и обратной связи заказчиков, размещённой на платформе. Система ежедневно собирает отзывы о работе компаний: после завершения контракта заказчики оценивают качество услуг и работ по пятибалльной шкале и оставляют комментарии. Каждый отзыв проходит ручную модерацию, а при формировании итоговой позиции учитывается не только количество, но и актуальность обратной связи, сообщает пресс-служба форума.

В Тюменской области лучшими контрагентами признаны "Защита Югры", "Универсал-Сервис" и "Промконсалтинг". В Ханты-Мансийском автономном округе в тройку лидеров вошли "Защита Югры", "Строительно-монтажное управление 7" и "Автоматизация и связь". В Ямало-Ненецком автономном округе рейтинг возглавили "Нефтяник-Мед", "Техресурс" и "СК Русвелдинг".

Результаты 2025 года подтверждают положительную динамику: в рейтингах появились новые участники, а ряд компаний подтвердили устойчивые позиции. Так, "Защита Югры" второй год подряд сохраняет лидерство в Тюменской области и ХМАО, что свидетельствует о стабильном качестве выполняемых работ.

X Промышленно-энергетический форум TNF проходит в Тюменском технопарке 15-18 сентября. Ожидается более 12 тыс. участников.

Подробная программа делового события - по ссылке.

# нефтегазовая отрасль , ТНФ

