В Тюменской области подвели предварительные итоги единого дня голосования

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Итоги единого дня голосования, в ходе которого 14 сентября проходили выборы в думы Ишима и Тобольска, а также 21 муниципального округа, подвели в избирательной комиссии Тюменской области.

Напомним, всего в регионе состоялись 24 избирательные кампании, были распределены 374 мандата. В Тюмени жители отдали голоса за кандидатов в депутаты на дополнительных выборах в гордуму по двум одномандатным округам Центрального округа.

Как сообщил председатель избиркома Игорь Халин, 349 мандатов получат представители политической партии "Единая Россия", шесть — у ЛДПР, четыре — у КПРФ, по пять — у "Справедливой России — За правду" и "Новых людей".

Также Игорь Халин рассказал, что в выборах принимал 21 участник СВО, 17 из них, выдвинутых "Единой Россией", набрали большинство голосов. Участие в голосовании приняли более 221 тыс. избирателей, явка составила более 38 %, такой результат председатель избиркома охарактеризовал как выше среднего.

Наибольшую активность проявили жители Нижнетавдинского, Юргинского, Сладковского и Ишимского муниципальных округов и Ишима. "Выборы проходили гласно, открыто, - подчеркнул он. - От кандидатов было назначено 314 наблюдателей, общее количество наблюдателей в Тюменской области составило 641 человек".

Во время кампании не было допущено нештатных ситуаций и происшествий, подчеркнул Халин. Сотрудники полиции и Росгвардии на высоком уровне обеспечили общественную безопасность.

Николай Ступников