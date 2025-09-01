В Тюменской области подвели предварительные итоги единого дня голосования
Итоги единого дня голосования, в ходе которого 14 сентября проходили выборы в думы Ишима и Тобольска, а также 21 муниципального округа, подвели в избирательной комиссии Тюменской области.
Напомним, всего в регионе состоялись 24 избирательные кампании, были распределены 374 мандата. В Тюмени жители отдали голоса за кандидатов в депутаты на дополнительных выборах в гордуму по двум одномандатным округам Центрального округа.
Как сообщил председатель избиркома Игорь Халин, 349 мандатов получат представители политической партии "Единая Россия", шесть — у ЛДПР, четыре — у КПРФ, по пять — у "Справедливой России — За правду" и "Новых людей".
Также Игорь Халин рассказал, что в выборах принимал 21 участник СВО, 17 из них, выдвинутых "Единой Россией", набрали большинство голосов. Участие в голосовании приняли более 221 тыс. избирателей, явка составила более 38 %, такой результат председатель избиркома охарактеризовал как выше среднего.
Наибольшую активность проявили жители Нижнетавдинского, Юргинского, Сладковского и Ишимского муниципальных округов и Ишима. "Выборы проходили гласно, открыто, - подчеркнул он. - От кандидатов было назначено 314 наблюдателей, общее количество наблюдателей в Тюменской области составило 641 человек".
Во время кампании не было допущено нештатных ситуаций и происшествий, подчеркнул Халин. Сотрудники полиции и Росгвардии на высоком уровне обеспечили общественную безопасность.
Николай Ступников