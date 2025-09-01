В селе Исетское Тюменской области построят центр культуры и досуга

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Центра культуры и досуга построят в селе Исетское Тюменской области, сообщает Главгосэкспертиза.

Управление государственной экспертизы проектной документации Тюменской области выдало положительное заключение по итогам рассмотрения проекта.

Центр рассчитан на 500 мест, а его площадь составит около 6 тыс. кв. м. Он предназначен для проведения культурно-досуговых мероприятий, выставок, занятий творческих кружков и клубов, а также для предоставления коммерческих услуг.

Строительство учреждения внесли в перечень региональных проектов и реализовуют за счет государственно-частного партнерства. Начало работ по данному объекту планируется на 2025-2026 год.