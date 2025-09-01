  • 16 сентября 202516.09.2025вторник
  • USD83,0718
    EUR97,4502
  • В Тюмени 11..13 С 0 м/с ветер северо-западный

Александр Моор и Антон Алиханов посетили тобольскую промышленную площадку

Губернатор, 21:27 16 сентября 2025

Telegram-канал Александра Моора | Фото: Telegram-канал Александра Моора

Губернатор Тюменской области Александр Моор вместе с министром промышленности и торговли РФ Антоном Алихановым посетили тобольскую промышленную площадку компании СИБУР.

Об этом глава региона написал в своём Telegram-канале.

На предприятии "ЗапСибНефтехим" производится каждая вторая тонна полипропилена и полиэтилена в стране.

Кроме того, здесь расположено единственное в России производство малеинового ангидрида. Это вещество применяется во многих отраслях промышленности. Раньше его приходилось импортировать, а сегодня в Тобольске производят 45 тыс. тонн компонента в год. Подобная работа соответствует целям нацпроекта "Новые материалы и химия".

В уникальном центре пилотирования технологий масштабируют разработки по созданию собственных катализаторов и полимерных решений. Площадка не имеет аналогов в мире. Она позволяет выводить новые продукты на рынок в десятки раз быстрее.

“Компания СИБУР не только гигант отечественной нефтегазохимии, но и кузница передовых российских технологий. Как в российском ТЭК идет движение к технологическому суверенитету, продолжим обсуждать завтра на TNF 2025”, – заключил глава региона.

# Александр Моор , Тобольск

