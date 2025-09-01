Более 39 тысяч ипотек зарегистрировали в Тюменской области за восемь месяцев

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

39,3 тыс. ипотек зарегистрировали в Тюменской области с января по август 2025 года. Стало больше и договоров участия в долевом строительстве - с января по август зарегистрировано 14,4 тыс. таких сделок, сообщает региональное управление Росреестра.

При этом принято 43 тыс. решений по заявлениям об одновременном осуществлении кадастрового учета и регистрации прав. А количество зарегистрированных прав на объекты недвижимости жилого назначения составило 85,2 тыс.

Всего за восемь месяцев текущего года управление приняло 1 млн 76 тыс. 328 решений об осуществлении кадастрового учета, регистрации прав. Прирост за год – плюс 38,4 %.