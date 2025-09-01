  • 17 сентября 202517.09.2025среда
Региональные центры поддержки экспорта получат 1,5 млрд рублей

Экономика, 15:10 17 сентября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

1,5 млрд рублей на работу региональных центров поддержки экспорта направит правительство РФ. Поддержка оказана в рамках реализации нацпроекта "Международная кооперация и экспорт".

75 российских регионов получат финансирование на организацию работы центров поддержки экспорта, которые помогают бизнесу развивать международные связи. Распоряжение о выделении на эти цели 1,5 млрд рублей подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Средства выделены из резервного фонда правительства. Благодаря финансовой поддержке до конца 2025 года предполагается заключить экспортные контракты с участием 1,1 тыс. малых и средних предприятий, сообщает кабмин.

# национальный проект Международная кооперация и экспорт , Правительство РФ

