  • 17 сентября 202517.09.2025среда
  • USD82,8359
    EUR97,8903
  • В Тюмени 11..13 С 0 м/с ветер западный

Полеводы Тюменской области собрали 911 тыс. 600 тонн зерна нового урожая

Экономика, 21:08 17 сентября 2025

Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

301 тыс. 400 га зерновых и зернобобовых культур обмолотили полеводы Тюменской области. Собрано 911 тыс. 600 тонн с урожайностью 30 ц/га.

Хозяйства региона получили 85 тыс. 769 тонн картофеля, овощей - 16 тыс. 859 тонн.

Осенняя обработка почвы выполнена на площади 173 тыс. 600 га. На корм скоту заготовлено 88 тыс. 800 тонн силоса.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# уборка урожая , уборочная кампания

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
21:08 17.09.2025Полеводы Тюменской области собрали 911 тыс. 600 тонн зерна нового урожая
20:16 17.09.2025Более 750 тыс. уведомлений об уплате налогов получат жители Тюменской области
19:05 17.09.2025В Тюмени три дороги по нацпроекту отремонтировали раньше срока
18:04 17.09.2025В Тюменской области 13 подрядных организаций прошли отбор Фонда капремонта

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора