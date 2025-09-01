  • 17 сентября 202517.09.2025среда
Подготовку тюменских школ к учебному году проанализировали городские депутаты

Политика, 14:15 17 сентября 2025

Тюменской городской думы | Фото: Тюменской городской думы

Как подготовились к учебному году общеобразовательные учреждения Тюмени, обсудили депутаты городской думы VIII созыва в ходе очередного заседания постоянной комиссии по социальному развитию 17 сентября. Народные избранники проанализировали обеспечение безопасности, питания и кадровой укомплектованности школ и детских садов.

По словам руководителя городского департамента образования Ольги Трениной, в Тюмени в конце 2024 года были введены в эксплуатацию новые объекты, в том числе корпус школы в микрорайоне Мелиораторов по ул. Ишимской, 11, организован образовательный процесс в третьем корпусе детского сада № 121.

"Также 1 сентября начал функционировать новый детский сад в ЖК "Облака", до конца 2025 года планируется ввод в эксплуатацию детского сада в ЖК "Легенда парк" на 317 мест", - добавила она.

Всего в муниципальных школах Тюмени учатся свыше 144 тыс. ребят, детсады посещают более 60 тыс. малышей.
Для 6 тыс. 800 школьников в 16 школах организован подвоз на 87 автобусах по 51 маршруту.

Вопрос медицинского обслуживания школьников и воспитанников детских садов поднял депутат Сергей Пыхалов. Он поинтересовался, как оборудованы медицинские пункты образовательных учреждений.

Ольга Тренина сообщила, что все медпункты лицензированы, а медицинское обслуживание осуществляют по территориальному принципу городские поликлиники.

"Осмотры детей ежегодно планируются соответствующими комиссиями, относительно сезонных заболеваний у нас есть рекомендации Роспотребнадзора, по которым в образовательных учреждениях проводятся утренние фильтры, термометрия и обработка помещений, - отметила она. - Заболевшего ребёнка направляют на осмотр в медпункт, в случае симптомов заболевания оформляется больничный лист".

Тюменской городской думы | Фото: Тюменской городской думы

Обратить внимание на территорию первого корпуса школы № 94 где наблюдается высокий пешеходный трафик жителей, особенно в вечернее время, попросил депутат Дмитрий Ошурков.

По поводу укоплектованности учреждений кадрами Ольга Тренина отметила, что в настоящее время в образовательной сети насчитывается около 15 тыс. работников. За последние два года после обучения приняты на работу 453 молодых педагога.

"Кадровое обеспечение наших школ и детских садов – важнейший вопрос, - отметила, подводя итоги работы, председатель постоянной комиссии Елена Бойко. - Понятно, что все ставки, которые имеются в образовательных учреждениях, должны быть закрыты, но имеет место и кадровый поток. Но, к счастью, у нас работает принцип "закрепления" кадров и в школах, и в детских садах".

Она добавила, что в Тюмени очень чётко выстроена профориентационная работа, в том числе система агротехнологических, индустриальных и медицинских классов: "И тема педагогических классов крайне актуальна - у детей уже со школьного возраста есть стремление стать учителями. Соответственно, их обучают через ненавязчивую профориентацию. Ещё очень важное направление - целевое обучение, когда по заказу предприятия или администрации оформляется договор, и абитуриент поступает на целевое место, а впоследствии трудоустраивается на то предприятие, от которого был этот запрос".

Также Елена Бойко подчеркнула, что важно, чтобы молодой специалист не разочаровался в выбранной профессии. Для этого в школах выстроена система наставничества, проводится постоянное обучение молодых учителей.

Тюменской городской думы | Фото: Тюменской городской думы

Николай Ступников

﻿
