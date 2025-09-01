  • 18 сентября 202518.09.2025четверг
В Тюменской области расширили критерии определения многодетной семьи

Политика, 13:58 18 сентября 2025

Статус многодетной семьи теперь будет предоставляться с учетом наличия детей старше 18 лет, являющихся инвалидами с детства, которые признаны судом недееспособными. Соответствующие изменения, внесенные в региональный закон "О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской области" по инициативе губернатора, приняты на очередном заседании Тюменской областной думы 18 сентября 2025 года. Они расширяют категорию "многодетная семья".

Кроме того, из перечня мер поддержки семей, имеющих детей, исключена ежемесячная выплата на третьего ребенка и последующих детей, рожденных не позднее 31 декабря 2022 года. Такое решение принято в связи с изменениями федерального законодательства.

Поддержка таких семей, по словам депутата Глеба Трубина, это не только моральный долг, но и разумная государственная политика, направленная на стабильное будущее государства. "Безусловно, важно поддерживать многодетные семьи, семьи, где есть дети-инвалиды, - подчеркнул он. -На мой взгляд, даже ради одной семьи нужно было принимать такой закон".

Расширен перечень социальных услуг для пожилых людей и инвалидов. В рамках федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Семья" и региональной программы "Активное долголетие" по инициативе правительства Тюменской области перечень срочных социальных услуг дополнен новой услугой – проведение занятий, способствующих активному долголетию. Для жителей региона старшего поколения станут проводить мероприятия образовательной, творческой, физкультурно-спортивной, добровольческой направленности.

Еще одна инновация в законе – предоставление услуг мобильной бригадой по доставке граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в сельской местности, в медицинские организации и организации социального обслуживания.

В связи с изменениями в федеральном законодательстве из областного закона исключена срочная социальная услуга "сопровождение семей с инвалидами, детьми-инвалидами". На федеральном уровне установлен новый механизм предоставления услуг данной категории населения. В связи с этим планируется принятие соответствующего подзаконного правового акта Тюменской области. Для обеспечения перехода на новый механизм предоставления услуг изменения в региональный закон вступят в силу с 1 января 2026 года.

Борис Олейник

