Сто рабочих мест создадут в отеле со SPA-центром в Тобольске

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 100 рабочих мест создадут в четырехзвездочном отеле со SPA-центром, который возводят в Тобольске. Об этом рассказал исполнительный директор ООО "София-Инвест" Алексей Ергалиев.

"Мы понимаем, что для того, чтобы все заработало по-серьезному, необходимо обучить людей. С одной крупной консалтинговой компанией создаем совместное предприятие, будем обучать людей по международным стандартам. В штат сотрудников, безусловно, войдут и приезжие специалисты. В целом весь линейный персонал обучим, выдадим сертификаты. Думаю, что город выиграет от этого, потому что в отеля будет создана инфраструктура из многофункциональных залов, где смогут обучаться желающие", — сообщил Алексей Ергалиев.

Напомним, комплекс возводят неподалеку от Базарной площади в Нижнем посаде. Площадь объекта составит около 11 тыс. кв. м. В нем будет более 120 номеров разного класса, в том числе оборудуют президентский люкс.

Будущий объект должен порадовать не только гостей города, но и тоболяков. В комплекс войдет SPA-центр, который будет работать в формате общественных бань. Кроме того, в отеле откроют несколько ресторанов.

Заведение на первом этаже смогут посетить не только постояльцы. Также в отеле планируют сделать музейный комплекс, в котором все желающие смогут увидеть изделия ремесленников.

Кроме того, ООО "София-Инвест" занялась восстановлением памятника федерального значения дом Кремлева. Дом тоже находится рядом с Базарной площадью.

Предприниматель Алексей Касьянов создает в Тобольске деловой дом "Ключ к Сибири". Объект разместится на площади 277,3 кв. м. в историческом здании по адресу: ул. Семена Ремезова, 51. Деловой дом предполагает 14 небольших помещений, в которых могут разместиться сотрудники бьюти-сферы, общепит. Есть идея сделать гастродворик.

В стадии проектирования находится бутик-отель "Прачка". Он разместится в Аптекарском саду. Его Алексей Касьянов задумал сделать в стиле русского авангарда.

"Уникальность в том, что отель расположится в парке. Такие объекты можно пересчитать по пальцам", — сказал инвестор.

Инна Пахомова