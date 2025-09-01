  • 23 сентября 202523.09.2025вторник
  • USD84,0186
    EUR98,9638
  • В Тюмени 7..9 С 2 м/с ветер западный

Сто рабочих мест создадут в отеле со SPA-центром в Тобольске

Экономика, 18:11 22 сентября 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 100 рабочих мест создадут в четырехзвездочном отеле со SPA-центром, который возводят в Тобольске. Об этом рассказал исполнительный директор ООО "София-Инвест" Алексей Ергалиев.

"Мы понимаем, что для того, чтобы все заработало по-серьезному, необходимо обучить людей. С одной крупной консалтинговой компанией создаем совместное предприятие, будем обучать людей по международным стандартам. В штат сотрудников, безусловно, войдут и приезжие специалисты. В целом весь линейный персонал обучим, выдадим сертификаты. Думаю, что город выиграет от этого, потому что в отеля будет создана инфраструктура из многофункциональных залов, где смогут обучаться желающие", — сообщил Алексей Ергалиев.

Напомним, комплекс возводят неподалеку от Базарной площади в Нижнем посаде. Площадь объекта составит около 11 тыс. кв. м. В нем будет более 120 номеров разного класса, в том числе оборудуют президентский люкс.

Будущий объект должен порадовать не только гостей города, но и тоболяков. В комплекс войдет SPA-центр, который будет работать в формате общественных бань. Кроме того, в отеле откроют несколько ресторанов.

Заведение на первом этаже смогут посетить не только постояльцы. Также в отеле планируют сделать музейный комплекс, в котором все желающие смогут увидеть изделия ремесленников.

Кроме того, ООО "София-Инвест" занялась восстановлением памятника федерального значения дом Кремлева. Дом тоже находится рядом с Базарной площадью.

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Предприниматель Алексей Касьянов создает в Тобольске деловой дом "Ключ к Сибири". Объект разместится на площади 277,3 кв. м. в историческом здании по адресу: ул. Семена Ремезова, 51. Деловой дом предполагает 14 небольших помещений, в которых могут разместиться сотрудники бьюти-сферы, общепит. Есть идея сделать гастродворик.

В стадии проектирования находится бутик-отель "Прачка". Он разместится в Аптекарском саду. Его Алексей Касьянов задумал сделать в стиле русского авангарда.

"Уникальность в том, что отель расположится в парке. Такие объекты можно пересчитать по пальцам", — сказал инвестор.

Инна Пахомова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# отели , предпринимательство , строительство , Тобольск , туризм

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
21:15 22.09.2025В Ишимском округе аграрии добились урожайности зерновых 73 центнера с гектара
18:23 22.09.2025В проекте "Мама-предприниматель" участвуют 30 жительниц Тюменской области
18:11 22.09.2025Сто рабочих мест создадут в отеле со SPA-центром в Тобольске
16:21 22.09.2025Четыре хозяйства Аромашевского округа завершили уборочную кампанию

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора