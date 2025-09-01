  • 20 сентября 202520.09.2025суббота
Похитителей питбайка ищет полиция в Тюмени

Происшествия, 12:54 20 сентября 2025

УМВД Тюменской области | Фото: УМВД Тюменской области

Личности молодых людей, подозреваемых в краже устанавливают полицейские в Тюмени, сообщает областное Управление УМВД России.

Не пристегнутый питбайк был похищен 15 сентября от второго подъезда дома по ул. А. Кореневского, 11. Если Вам известна какая-либо информация о личности и местонахождении подозреваемых, просим сообщить в полицию по телефонам: 8 (3452) 29-11-29, 29-11-20, с мобильного - 102 или 112.

# кража , розыск

