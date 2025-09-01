  • 20 сентября 202520.09.2025суббота
Тюменец вынес из магазине 10 упаковок кофе

Происшествия, 14:14 20 сентября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Подозреваемого в краже 10 упаковок кофе из магазина задержали оперуполномоченные в Тюмени, сообщает региональное Управление МВД РФ.

В полицию обратился представитель сетевого продуктового магазина по ул. Пермякова. Он который заявил о краже кофе на общую сумму более 6 тыс. рублей.

Сотрудники уголовного розыска изучили записи с камер видеонаблюдения и установили личность подозреваемого – ранее судимого местного жителя 2006 года рождения.

Задержанный молодой человек признался в содеянном и пояснил, что зашел в магазин, сложил в ручную кладь кофе и покинул торговую точку, минуя кассу.

Похищенное злоумышленник продал случайным прохожим, а деньги потратил. Возбуждены уголовные дела по статье УК РФ "Кража".

# кража , уголовное дело

