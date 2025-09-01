Тюменец вынес из магазине 10 упаковок кофе
Подозреваемого в краже 10 упаковок кофе из магазина задержали оперуполномоченные в Тюмени, сообщает региональное Управление МВД РФ.
В полицию обратился представитель сетевого продуктового магазина по ул. Пермякова. Он который заявил о краже кофе на общую сумму более 6 тыс. рублей.
Сотрудники уголовного розыска изучили записи с камер видеонаблюдения и установили личность подозреваемого – ранее судимого местного жителя 2006 года рождения.
Задержанный молодой человек признался в содеянном и пояснил, что зашел в магазин, сложил в ручную кладь кофе и покинул торговую точку, минуя кассу.
Похищенное злоумышленник продал случайным прохожим, а деньги потратил. Возбуждены уголовные дела по статье УК РФ "Кража".