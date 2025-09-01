  • 21 сентября 202521.09.2025воскресенье
В Тюмени возбудили уголовное дело после видео с издевательством над подростком

Происшествия, 13:06 21 сентября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Уголовное дело по факту совершения хулиганских действий несовершеннолетним возбудили в Тюмени. Подростка заключили под стражу, сообщает Следственный комитет России по Тюменской области.

По информации, размещенной в соцмедиа, 13 сентября в городе школьник совершил противоправные действия в отношении сверстника. Произошедшее было запечатлено на видео.

В рамках расследования продолжатся проведение следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

