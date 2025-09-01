С историей городской думы познакомили тюменских участников "Движения первых"

| Фото: Тюменской городской думы | Фото: Тюменской городской думы

Экскурсию "ТвояГородскаяДумаZOV" по Тюменской городской думе провели для учащихся школ города, участников "Движения первых" и Юнармии 22 сентября при участии депутатов и председателя представительного органа Светланы Ивановой.

Юным гостям рассказали об основных этапах истории городской думы, которая отметила 235-летие со дня образования и 30-летний юбилей работы в новейшей истории страны, а также познакомили с историями людей, удостоенных звания Почётный гражданин Тюмени.

По словам председателя Тюменской городской думы Светланы Ивановой, организация экскурсий и выставок для подрастающего поколения уже стала традицией в рамках нескольких юбилейных дат.

"Мы стараемся делать такие мероприятия познавательными и интересными, особенно в год 80-летия Победы и объявленный президентом Год защитника Отечества и в Год героев в Тюменской области", - подчеркнула она.

Также школьники познакомились с открывшейся в городской думе выставкой, созданной в рамках Всероссийского проекта “Китель Победы” и посвящённой подвигу бойцов, погибших за Отечество, и получили возможность пообщаться с куратором регионального отделения проекта Динарой Новиковой.

Николай Ступников