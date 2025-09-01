  • 23 сентября 202523.09.2025вторник
  • USD84,0186
    EUR98,9638
  • В Тюмени 7..9 С 2 м/с ветер западный

В проекте "Мама-предприниматель" участвуют 30 жительниц Тюменской области

Экономика, 18:23 22 сентября 2025

Инвестиционное агентство Тюменской области | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области

30 жительниц Тюменской области прошли отбор для участия в новом сезоне проекта "Мама-предприниматель". На одно место претендовали три человека, сообщает инфоцентр регионального правительства.

"Каждая участница проекта — это история о смелости и стремлении к мечте. Здесь идеи превращаются в бизнес, а энергия — в результат. 140 женщин уже прошли проект "Мама-предприниматель", и сегодня мы запускаем седьмой поток. Это значит, что ещё 30 мам получат шанс превратить свою мечту в бизнес, а мы с радостью будем сопровождать их на этом пути", - отметила руководитель центра "Мой бизнес" Мария Покалюхина.

В течение пяти дней для участниц проекта проведут тренинги, лекции, практические задания, бизнес-экскурсии.

По итогам обучения они представят свои проекты экспертному жюри. Защита состоится 26 сентября. Автор лучшей идеи получит грант в размере 150 тыс. рублей и подарки от партнеров.

Проект реализует центр "Мой бизнес" по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# национальный проект Эффективная и конкурентная экономика , центр Мой бизнес

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
21:15 22.09.2025В Ишимском округе аграрии добились урожайности зерновых 73 центнера с гектара
18:23 22.09.2025В проекте "Мама-предприниматель" участвуют 30 жительниц Тюменской области
18:11 22.09.2025Сто рабочих мест создадут в отеле со SPA-центром в Тобольске
16:21 22.09.2025Четыре хозяйства Аромашевского округа завершили уборочную кампанию

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора