В проекте "Мама-предприниматель" участвуют 30 жительниц Тюменской области

30 жительниц Тюменской области прошли отбор для участия в новом сезоне проекта "Мама-предприниматель". На одно место претендовали три человека, сообщает инфоцентр регионального правительства.

"Каждая участница проекта — это история о смелости и стремлении к мечте. Здесь идеи превращаются в бизнес, а энергия — в результат. 140 женщин уже прошли проект "Мама-предприниматель", и сегодня мы запускаем седьмой поток. Это значит, что ещё 30 мам получат шанс превратить свою мечту в бизнес, а мы с радостью будем сопровождать их на этом пути", - отметила руководитель центра "Мой бизнес" Мария Покалюхина.

В течение пяти дней для участниц проекта проведут тренинги, лекции, практические задания, бизнес-экскурсии.

По итогам обучения они представят свои проекты экспертному жюри. Защита состоится 26 сентября. Автор лучшей идеи получит грант в размере 150 тыс. рублей и подарки от партнеров.

Проект реализует центр "Мой бизнес" по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика".