В Тобольске отопительный сезон начнется с 24 сентября

Экономика, 13:31 23 сентября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Отопительный сезон в Тобольске начнется с 24 сентября. Распоряжение об этом подписал глава города Петр Вагин.

Он поручил всем управляющим компаниям своевременно завершить подготовку к подаче тепла в дома.

Напомним, в Тюмени старт поэтапная подача тепла в жилые дома и соцобъекты стартовала с 23 сентября.

# отопительный сезон , Тобольск

