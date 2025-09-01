  • 24 сентября 202524.09.2025среда
  • USD83,3506
    EUR99,0363
  • В Тюмени 12..14 С 0 м/с ветер западный

Заводоуковские школьники стали лучшими в волейболе на Президентских играх

Спорт, 17:14 24 сентября 2025

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Команда школы №3 Заводоуковска победила в соревнованиях по волейболу на Всероссийских спортивных играх школьников "Президентские спортивные игры". Состязания проходят в Анапе, сообщает инфоцентр регионального правительства.

Команда заводоуковских школьников представляет Тюменскую область. Всего в соревнованиях участвуют представители 82 регионов России. Они соревнуются сразу в нескольких видах спорта: легкая атлетика, баскетбол, самбо, шахматы, спортивный туризм и др.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# волейбол

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:36 24.09.2025350 спортсменов приедут в Ишим на соревнования по плаванию
17:14 24.09.2025Заводоуковские школьники стали лучшими в волейболе на Президентских играх
12:49 24.09.2025Семь медалей завоевали тюменские дзюдоисты на соревнованиях в Магнитогорске
08:47 24.09.2025Сто спортсменов приедут на турнир по боксу в Тюмень

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора