Заводоуковские школьники стали лучшими в волейболе на Президентских играх
Команда школы №3 Заводоуковска победила в соревнованиях по волейболу на Всероссийских спортивных играх школьников "Президентские спортивные игры". Состязания проходят в Анапе, сообщает инфоцентр регионального правительства.
Команда заводоуковских школьников представляет Тюменскую область. Всего в соревнованиях участвуют представители 82 регионов России. Они соревнуются сразу в нескольких видах спорта: легкая атлетика, баскетбол, самбо, шахматы, спортивный туризм и др.