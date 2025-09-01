Самую высокую в России колонну дегазации установили на заводе ДПГ-2 в Тобольске

| Фото: Скриншот видео | Фото: Скриншот видео

Самую высокую в России колонну дегазации и деактивации порошка полипропилена установили на строящемся заводе проекта ДГП-2 в Тобольске.

Ее высота - 58 м, что сравнимо со скульптурой "Рабочий и колхозница" или башней Сююмбике в Казани. Высота подъема сооружения составила 67,5 м, а вес - 460 т, столько же весит Международная космическая станция, сообщает ООО "ЗапСибНефтехим".

Особые условия монтажа потребовали уникального инженерного решения: из-за плотной застройки площадки понадобилась максимально длинная стрела крана – 150 метров. Такой подход был использован в стране впервые.

Проходя через колонну дегазации и деактивации, порошок полипропилена очищается от примесей катализатора и приобретает те свойства, за которые его ценят потребители.

Отметим, что новое производство полипропилена на "ЗапСибНефтехиме" будет одной из самых больших единичных мощностей в мире — 570 тыс. тонн в год. Помимо основных марок этого полимера, на нем будут выпускать и уникальные марки, которые еще не производятся в России. Использовать их будут в строительстве, автомобильной отрасли, медицине, производстве упаковки и товаров народного потребления.

Проект запустят в 2027 году.

Видео - пресс-служба "ЗапСибНефтехима"