Более 60 % посевных площадей обмолотили аграрии Ялуторовского округа

Экономика, 13:01 25 сентября 2025

администрация Ялуторовского округа | Фото: администрация Ялуторовского округа

Более 60 % посевных площадей обмолотили аграрии Ялуторовского округа. Средняя урожайность составляет 25,1 центнера с гектара, сообщает администрация муниципального образования.

Сельхозпредприятия заготовили 17 тыс. 326 т силоса, 5 тыс. 760 т сена и 55 тыс. 987 т сенажа.

Хозяйства собрали 2 тыс. 956 т картофеля и 239 т капусты.

# АПК , уборочная кампания , Ялуторовский район

