Три совместных проекта предложили участники форума "Утро" из ЛНР и ДНР

Губернатор, 15:25 28 сентября 2025

из Telegram-канала полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе Артёма Жоги | Фото: из Telegram-канала полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе Артёма Жоги

Три совместных проекта предложили участники форума "Утро" из делегаций Луганской и Донецкой Народных Республик. В числе идей – культурный обмен, волонтёрство, развитие молодёжи и сохранение общей исторической памяти, наследия.

Об этом губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал в своем Telegram-канале.

"Сегодня на форуме "Утро-2025" вместе с полномочным представителем президента России в Уральском федеральном округе Артёмом Жогой осмотрели площадку форума. Часть выставки посвящена помощи бойцам специальной военной операции – это важная и актуальная тема. В каждом стенде просматривается связь между героями прошлого и настоящего. Также встретились с делегацией из ЛНР и ДНР", - уточнил глава региона.

Губернатор уточнил, что Тюменскую область и Краснодонский округ связывает более трёх лет сотрудничества. А проекты, предложенные молодежью, делают его ещё более перспективным.

