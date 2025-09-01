Молодежный совет при уральском полпредстве перезапустят

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Совет по молодежной политике при полномочном представителе президента в Уральском федеральном округе решено перезагрузить. Молодежная политика должна строиться не вокруг молодых людей, а вместе с ними.

Об этом заявил полпред президента на Урале Артём Жога на панельной дискуссии "Наследие форума молодежи Уральского федерального округа "Утро" в Тюменском технопарке 28 сентября.

"Наша задача уйти от формализма. Современная молодёжь — это не только будущее, но и настоящее России. Считаю необходимым изменить подходы к молодёжной политике. Сместить фокус с различных творческих активностей для студенческой молодежи, сосредоточиться на выполнении конкретных задач, которые стоят перед государством", – отметил он.

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

По его словам, в Совет должны войти не чиновники, а инициативные представители нового поколения. Повестку сформируют сами молодые люди, чтобы создать площадку, где голос молодежи действительно слышен, уверен Артем Жога.

"Пользуясь случаем, приглашаю участников форума вступить в Совет", — добавил полпред.

Регистрация желающих идёт до 30 октября. Первое заседание планируют провести до конца года.

Напомним, торжественное закрытие форума "Утро" состоится 28 сентября. Его хедлайнерами станут студия "Союз" и певица Ксения Минаева.

Виктория Макарова