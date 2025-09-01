  • 30 сентября 202530.09.2025вторник
Тюменцам расскажут об образовательных программах для бизнеса в Китае

Экономика, 08:34 30 сентября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Круглый стол "Образовательные программы для бизнеса в Китае: от выбора курса до практического результата" начнется в режиме онлайн 30 сентября в 11 часов (мск). Организаторами мероприятия выступают аппарат уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей и Российско-Китайский комитет дружбы, мира и развития, сообщает ТПП Тюменской области.

Цель мероприятия — предоставить четкий навигатор по образовательным программам в Китае и обсудить, какие из них решают конкретные задачи российского бизнеса.

В рамках круглого стола рассмотрят на какие программы стоит обратить внимание, чтобы научиться: вести переговоры и понимать культуру: как выбрать курс, который научит понимать китайский менталитет и деловой этикет, а не просто расскажет о чайной церемонии; адаптировать продукт и маркетинг: какие образовательные модули помогут понять китайского потребителя и освоить местные цифровые платформы (WeChat, Douyin и др.); нанимать и управлять командой: обзор HR-программ для руководителей по поиску, мотивации и управлению локальными сотрудниками в КНР.

Для участия в онлайн-формате необходимо заранее зарегистрироваться.

По всем вопросам обращайтесь: +7 (922) 076-83-37, ведущий специалист центр ВЭД ТПП Даниил Ситнев.

# Китай , ТПП Тюменской области

