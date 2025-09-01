Житель села Упорово украл у родственницы украшения на 100 тысяч рублей

Пять лет тюрьмы грозит жителю с. Упорово за кражу. Мужчина 1986 г.р. украл у жены своего брата золотые украшения на сумму 100 тыс. рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Подозреваемого задержали. Он признался в содеянном и рассказал, что в тот вечер он распивал спиртные напитки совместно с потерпевшей. Мужчина знал где в квартире у родственников хранятся драгоценности. Когда женщина уснула, он зашел в комнату и из шкатулки забрал золотые украшения: цепочку с крестиком, два кольца и серьги. Украденное сдал в ломбард и выручил 35 тыс. рублей, которые потратил на личные нужды.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по ст. "Кража". Фигуранту избрали меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке.