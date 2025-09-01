Тюменская область представит 30 компаний на XIII Межрегиональной выставке АПК в Екатеринбурге

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

XIII Межрегиональная агропромышленная выставка УФО пройдет в МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО" с 29 по 31 октября. Тюменскую область на ней представят 30 компаний.

Выставочная экспозиция региона посвящена потенциалу предприятий в сфере производства и переработки сельскохозяйственного сырья, научных исследований.

Птицефабрика "ПРОДО Тюменский бройлер" на выставке АПК представит как уже полюбившиеся жителям УФО наименования, так и новую линейку в категории мясная гастрономия "Троекурово Easy Life" с высоким содержанием белка. В линейку входят: запеченное куриное филе, сосиски из куриной грудки, колбаса филейная.

"Для нас участие в межрегиональной агропромышленной выставке - возможность рассказать о качестве продукции, производимой в Тюменской области, поделиться опытом и знаниями, а также изучить опыт других участников рынка. Мы уверены, что такое взаимодействие способствует развитию нашего региона и повышает конкурентоспособность аграрного сектора", - считает директор "ПРОДО Тюменский бройлер" Алексей Кискинбаев.

Напомним, птицефабрика "ПРОДО Тюменский бройлер" была основана в Каскаре в 1976 году для обеспечения жителей северных населённых пунктов региона качественной продукцией. В первые годы предприятие выпускало по 870 тонн продукции. Сегодня объемы производства составляют 38 тысяч тонн в год.

"ПРОДО Тюменский бройлер" производит более 200 наименований продукции под разными брендами. Предприятие оснащено высокотехнологичным оборудованием и имеет развитую сеть сбыта. Продукция реализуется в Тюменской, Курганской, Челябинской и Свердловской областях, в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах.

Среди участников XIII Межрегиональной агропромышленной выставки УФО будет и Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Северного Зауралья (НИИСХ СЗ) - филиал Тюменского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук (ТюмНЦ СО РАН).

На стенде региона учёные НИИСХ представят лучшие сорта культур тюменской селекции, пользующиеся высоким спросом среди аграриев. Среди представленных образцов — пшеница, овсы и горохи собственной селекции, высоко оценённые российским агропромышленным комплексом и стабильно входящие в десятку лучших сортов национального рейтинга.

предоставлено НИИСХ предоставлено НИИСХ

"Участвуя в столь представительном мероприятии, мы подводим итоги нашей деятельности, наглядно демонстрируя результаты труда. Наша ключевая задача — оперативно реагировать на запросы отрасли, учитывая стремительно меняющиеся условия. Поддерживая постоянный контакт с коллегами федерального округа, мы активно обмениваемся опытом, организуем совместные мероприятия и можем уверенно заявить: российским селекционерам есть, чем гордиться и есть куда стремиться", - рассказал руководитель НИИСХ Северного Зауралья Алексей Ярославцев.

Добавим, Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Северного Зауралья в 2025 году отметил 60-летие.

Решение о проведении XIII Межрегиональной агропромышленной выставки УФО приняли полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артём Жога и губернатор Свердловской области Денис Паслер. Данное отраслевое мероприятие проводится с 2010 года. Екатеринбург принимал выставку четыре раза, последний - в 2022 году.

На мероприятии традиционно ждут представителей агросектора из всех регионов Уральского федерального округа, а также Минсельхоза России, Российского экспортного центра и других ведомств.

Анжела Лебедева