Александр Моор принял участие в заседании комиссии Госсовета по поддержке участников СВО

Губернатор Тюменской области Александр Моор принял участие в заседании комиссии Госсовета по вопросам поддержки участников специальной военной операции в Москве 29 сентября.

На заседании обсуждались новые решения: индексация выплат ветеранам боевых действий, расширение помощи тяжелораненым, обеспечение современными техническими средствами, участие в социальных программах и адаптация жилья.

“Эти вопросы важны как для страны в целом, так и для каждого региона. Их обсуждение позволяет вырабатывать единый подход и масштабировать лучшие практики. Поддержка защитников Отечества и их семей – наш общий приоритет. Совместная работа государства и регионов делает её более эффективной”, – сказал глава региона.

Сейчас в Тюменской области действует 27 мер поддержки для участников СВО и 40 – для членов их семей. Работа в этом направлении продолжается.