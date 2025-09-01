  • 30 сентября 202530.09.2025вторник
Александр Моор принял участие в заседании комиссии Госсовета по поддержке участников СВО

Губернатор, 21:36 29 сентября 2025

из Telegram-канала Александра Моора | Фото: из Telegram-канала Александра Моора

Губернатор Тюменской области Александр Моор принял участие в заседании комиссии Госсовета по вопросам поддержки участников специальной военной операции в Москве 29 сентября.

На заседании обсуждались новые решения: индексация выплат ветеранам боевых действий, расширение помощи тяжелораненым, обеспечение современными техническими средствами, участие в социальных программах и адаптация жилья.

“Эти вопросы важны как для страны в целом, так и для каждого региона. Их обсуждение позволяет вырабатывать единый подход и масштабировать лучшие практики. Поддержка защитников Отечества и их семей – наш общий приоритет. Совместная работа государства и регионов делает её более эффективной”, – сказал глава региона.

из Telegram-канала Александра Моора | Фото: из Telegram-канала Александра Моора

Сейчас в Тюменской области действует 27 мер поддержки для участников СВО и 40 – для членов их семей. Работа в этом направлении продолжается.

