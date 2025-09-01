  • 30 сентября 202530.09.2025вторник
Урожай зерна в Тюменской области приближается к 1,5 млн тонн

Экономика, 21:25 30 сентября 2025

Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

1 млн 430 тыс. 900 т зерновых и зернобобовых культур обмолотили аграрии Тюменской области по данным регионального департамента АПК на 30 сентября. Зерновой клин убран на площади 476 тыс. 400 га, технические культуры - на 17 тыс. 700 га. Работы продолжаются.

Урожай картофеля на последний день сентября составляет 158 тыс. 49 т, С одного гектара полеводы в этом году в среднем получают 339 ц "второго хлеба". С 583 га открытого грунта собрано 26 тыс. 902 т овощей: капусты, свеклы, моркови.

Осенняя обработка почвы выполнена на площади 289 тыс. 500 га. Потребность в кормовом силосе закрыта на 85 %.

