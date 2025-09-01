Тюменец украл из магазина строительные материалы на 18 тысяч рублей

Строительные материалы на сумму 18 тыс. рублей украл из магазина 37-летний тюменец. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

С заявлением о краже стройтоваров обратился представитель крупного сетевого магазина. Сотрудники уголовного розыска изучили записи с камер видеонаблюдения, расположенных в магазине, установили личность подозреваемого и задержали его.

Ранее неоднократно судимый мужчина признался, что похитил два алмазных диска, разводной ключ, сетевой адаптер, строительный уровень, сверла по металлу и набор фрез для дальнейшей продажи. Сбыл украденное неподалеку от рынка по ул. Московский тракт, а деньги потратил на личные нужды.

В отношении него возбудили уголовное дело по ст. " Кража". Подозреваемому избрали меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке.