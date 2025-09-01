  • 30 сентября 202530.09.2025вторник
Александр Моор провел заседание областной комиссии по безопасности дорожного движения

Губернатор, 17:46 30 сентября 2025

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Заседание областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения провел губернатор Тюменской области Александр Моор 30 сентября. Пост об этом он оставил в своем Telegram-канале.

За восемь месяцев 2025 года в регионе в ДТП погибли 116 человек. Это на три процента больше, чем в прошлом году. Основными причинами ДТП по-прежнему остается несоблюдение водителями и пешеходами правил дорожного движения.

"Свежие примеры – вчера в Тюмени на пешеходном переходе сбили десятилетнюю девочку. А сегодня семилетний мальчик не спешился с велосипеда на "зебре" и попал под машину. К счастью, трагедии удалось избежать", — написал глава региона.

По его словам, работа требует координации всех – и региональных органов власти, и федеральных структур.

"Ранее мы уже приняли ряд решений, сейчас важно оценить их реализацию и выработать новые подходы, чтобы снизить аварийность и сохранить жизни людей", — заключил он.

Александр Моор , дорожная безопасность

