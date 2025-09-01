Александр Моор провел заседание областной комиссии по безопасности дорожного движения
Заседание областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения провел губернатор Тюменской области Александр Моор 30 сентября. Пост об этом он оставил в своем Telegram-канале.
За восемь месяцев 2025 года в регионе в ДТП погибли 116 человек. Это на три процента больше, чем в прошлом году. Основными причинами ДТП по-прежнему остается несоблюдение водителями и пешеходами правил дорожного движения.
"Свежие примеры – вчера в Тюмени на пешеходном переходе сбили десятилетнюю девочку. А сегодня семилетний мальчик не спешился с велосипеда на "зебре" и попал под машину. К счастью, трагедии удалось избежать", — написал глава региона.
По его словам, работа требует координации всех – и региональных органов власти, и федеральных структур.
"Ранее мы уже приняли ряд решений, сейчас важно оценить их реализацию и выработать новые подходы, чтобы снизить аварийность и сохранить жизни людей", — заключил он.