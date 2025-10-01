В отправке гуманитарного груза для детсадов Краснодона приняли участие тюменские депутаты

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Гуманитарный груз, изготовленные на тюменском предприятии развивающие игрушки, подготовили к отправке в детские сады подшефного Краснодона депутаты городской думы, молодогвардейцы и участницы "Женского движения" 1 октября. Присоединились к акции уполномоченный по правам ребёнка в регионе Андрей Степанов и участник СВО, предприниматель Андрей Кичигин.

В ближайшие дни груз отправится в дорогу и прибудет месту назначения 7-8 октября, где будет распределён по детским садам.

"Сегодня мы в очередной раз собираем то необходимое, что нужно не только нашим военным в зоне специальной военной операции, но и детским садикам и школам нашего подшефного региона, города Краснодона и его пригородов, - рассказал депутат городской думы Александр Сукаченко. - Эти игрушки помогают детям, некоторые из которых потеряли папу или маму, восстановиться, адаптироваться к спокойной, мирной жизни".

Кроме того, в составе гуманитарного груза в один из госпиталей Краснодона отравлена отремонтированная по инициативе Андрея Кичигина инвалидная коляска.

"Это необычайно радостная, позитивная и интересная акция, которая всем доставила массу положительных эмоций, но главное - это то, что рады будут дети. Спроси любого ребёнка, и он скажет, что игрушек много не бывает. Поэтому я надеюсь, что такая замечательная акция будет повторяться", - поделился Андрей Степанов.

"Я хотела бы выразить благодарность всем неравнодушным жителям Тюмени и Тюменской области от партийного проекта "Женское движение" и депутатов за то, что сегодня мы имеем возможность встретиться для того, чтобы в очередной раз сформировать и отправить такой замечательный и нужный гуманитарный груз", - отметила председатель Тюменской городской думы Светлана Иванова.

Николай Ступников