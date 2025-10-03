89 новых автобусов выйдут на маршруты в Тюмени до конца 2026 года

Еще 49 автобусов большого класса вместимости и 40 - среднего класса выйдут на линию в Тюмени до конца 2026 года. Соответствующее соглашение по замене транспортных средств заключили перевозчики с городским департаментом дорожной инфраструктуры и транспорта, сообщает администрация Тюмени.

Это позволит сократить количество маршруток на 20 %, при этом качество обслуживания пассажиров и провозная способность увеличатся.

В администрации напомнили, что развитие транспортной системы ведется постоянно. С 2024 года работает пересадочный тариф, внедряются новые формы оплаты проезда. Например, на тюменских маршрутах можно рассчитаться банковскими картами, электронной и виртуальной транспортной картой "Общепользовательская". С лета 2025-го у пассажиров появилась возможность оплатить проезд посредством сканирования QR-кода через Систему быстрых платежей - с 1 октября по 31 декабря при оплате по СБП можно сэкономить восемь рублей при каждом проезде.