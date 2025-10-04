  • 4 октября 20254.10.2025суббота
Пьяный мужчина прокатился на машине ритуальной службы в Голышманово

Происшествия, 14:10 04 октября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Необычное развлечение выбрал 36-летний житель р.п. Голышманово. Будучи пьяным, он захотел прокатиться по поселку и угнал машину ритуальной службы.

Поездка не удалась: вскоре его задержали автоинспекторы. Показания алкотестера составили 1.04 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Ранее мужчина уже был лишен прав за пьяное вождение.

Теперь ему грозит уголовная ответственность за повторное нетрезвое вождение и угон транспортного средства, сообщает областная Госавтоинспекция.

# пьяные водители

