Викуловские аграрии убрали более 70 % нового урожая

| Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

19 тыс. 309 га зерновых и зернобобовых культур убрали сельхозпроизводители в Викуловском муниципальном округе - 71 % всех необходимых площадей. Технические культуры обмолочены на 61 % - 1 тыс. 341 га.

Всего в поле работает 61 зерноуборочный комбайн, задействовано пять сушилок. Уборочную кампанию ведут 15 сельхозпредприятий. Четыре страду уже завершили, близки к финалу ЗАО Экос - 98 %, КХ Рассвет - 94 %, ООО Чернышево - 91 %.

Урожайность в этом году выше, чем в прошлом. В среднем с одного гектара аграрии получают 27,1 ц, тогда как в прошлом этот показатель составлял 20,1 ц, сообщает администрация муниципалитета.