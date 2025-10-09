В полтора раза увеличат мощность подстанции "Алебашево" для нужд тюменского кампуса

В полтора раза увеличат мощность подстанции "Алебашево" для обеспечения электроэнергией межуниверситетского кампуса в Тюмени. Для этого проведут ее реконструкцию.

Об этом рассказал пресс-секретарь департамента жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области Александр Гришаков.

"Строительная площадка гостиничного комплекса кампуса запитана по временной схеме. При этом постоянная уже в разработке. Ведется подготовка к прокладке основной линии энергоснабжения, и энергетикам предстоит в полтора раза увеличить мощность подстанции "Алебашево", от которой запитают будущие объекты кампуса", – уточнил пресс-секретарь.

В октябре компания УСТЭК завершит прокладку теплосетей по ул. Мельникайте открытым способом. Специалисты приступили к четвертому этапу, работают на двух полосах по направлению выезда из города.

Компания "Росводоканал Тюмень" построила сети водоснабжения кампуса, идет создание системы водоотведения. Начался самый сложный этап – прокладка 200 м. дюкера под руслом р. Туры. Он соединит подготовленные коллекторы на правом и левом берегу. Прокладывают дюкер методом горизонтально-направленного бурения.

Александр Гришаков напомнил, что ситуация по созданию коммунальной инфраструктуры кампуса и технологическому присоединению находится на постоянном контроле департамента ЖКХ Тюменской области.

Отметим, тюменский кампус откроет двери для студентов и преподавателей в 2028 г. Его строят по национальному проекту "Молодежь и дети".

Оксана Корнеенкова