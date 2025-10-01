В Тюменской области и еще пяти регионах сдали 310 тысяч квадратов жилья по проектам КРТ

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

310 тыс. кв. м жилья сдали в эксплуатацию в пяти регионах России, включая Тюменскую область. Многоквартирные дома возведены по проектам комплексного развития территорий. Участки земли переданы инвесторам по итогам торгов, сообщает госкорпорация ДОМ.РФ.

"За четыре года с момента запуска механизма КРТ ДОМ.РФ по итогам торгов заключил 60 договоров на реализацию таких проектов в 33 регионах, входящих в состав всех восьми федеральных округов, под строительство 9,2 миллионов квадратных метров жилья. Документация по планировке территории утверждена по 32 проектам в 22 субъектах РФ, где будет построено более пяти миллионов квадратных метров жилья со всей необходимой инфраструктурой", — отметил управляющий директор ДОМ.РФ Анатолий Азизов.

По его оценке, механизм позволяет ускорить выход на площадку и снизить издержки застройщиков на начальном этапе проекта, "перезапустить" территории, утратившие свои функции, построить современные микрорайоны с комфортной городской средой.

Всего в работе госкорпорации 124 проекта КРТ в 51 регионе России на участках суммарной площадью около 6 тыс. га с градпотенциалом более 25 млн кв. м жилья. Получены разрешения на строительство жилых домов общей площадью около 1 млн кв. м.