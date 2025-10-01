  • 11 октября 202511.10.2025суббота
  • USD81,1898
    EUR94,0491
  • В Тюмени 3..5 С 5 м/с ветер восточный

В Тюменской области и еще пяти регионах сдали 310 тысяч квадратов жилья по проектам КРТ

Экономика, 13:03 11 октября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

310 тыс. кв. м жилья сдали в эксплуатацию в пяти регионах России, включая Тюменскую область. Многоквартирные дома возведены по проектам комплексного развития территорий. Участки земли переданы инвесторам по итогам торгов, сообщает госкорпорация ДОМ.РФ.

"За четыре года с момента запуска механизма КРТ ДОМ.РФ по итогам торгов заключил 60 договоров на реализацию таких проектов в 33 регионах, входящих в состав всех восьми федеральных округов, под строительство 9,2 миллионов квадратных метров жилья. Документация по планировке территории утверждена по 32 проектам в 22 субъектах РФ, где будет построено более пяти миллионов квадратных метров жилья со всей необходимой инфраструктурой", — отметил управляющий директор ДОМ.РФ Анатолий Азизов.

По его оценке, механизм позволяет ускорить выход на площадку и снизить издержки застройщиков на начальном этапе проекта, "перезапустить" территории, утратившие свои функции, построить современные микрорайоны с комфортной городской средой.

Всего в работе госкорпорации 124 проекта КРТ в 51 регионе России на участках суммарной площадью около 6 тыс. га с градпотенциалом более 25 млн кв. м жилья. Получены разрешения на строительство жилых домов общей площадью около 1 млн кв. м.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# КРТ , строительство жилья

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:31 11.10.2025Тюменский производитель конструкторов масштабирует производство
14:31 11.10.2025Более 61,8 млрд рублей потратили на покупки жители Тюменской области за август
13:03 11.10.2025В Тюменской области и еще пяти регионах сдали 310 тысяч квадратов жилья по проектам КРТ
20:41 10.10.2025В учебном хозяйстве тюменского вуза завершают уборочную кампанию

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора