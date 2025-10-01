  • 12 октября 202512.10.2025воскресенье
В Тюмени почти половина квартир вторичного рынка продаются в домах, построенных за последние десять лет

Экономика, 10:03 12 октября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

46 % квартир вторичного рынка продаются в домах, построенных за последние десять лет в Тюмени. Средняя цена квадратного метра жилья такого формата составляет 143 тыс. рублей.

"Эти квартиры чаще всего выигрывают по ключевым параметрам качества жизни. Новые планировочные решения позволяют рационально использовать пространство: кухни-гостиные, дополнительные места для хранения, вторые санузлы, есть подземные паркинги и кладовые. Немаловажно, что технические системы и коммуникации находятся в начале жизненного цикла, поэтому первые годы не потребуется значительных вложений в ремонт", — рассказал управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости "Авито недвижимости" Сергей Ерёмкин.

Еще 13 % рынка "вторички" составляют квартиры в домах, которые построены после 1954 года.

Аналитики технологической платформы сопоставили стоимость жилья и года постройки. Получилось, что в Тюмени цена квадратного метра в двухкомнатной квартире в доме не старше десяти лет составила 139 тыс. рублей. Дешевле обойдется покупка в доме 2000-2015 годов постройки — 117 тыс. рублей, 1981-1999 гг. — 101 тыс. рублей, 1955-1980 гг. — 99 тыс. рублей. При этом жилье, возведенное с 1945 по 1954 годы лишь на 16 тыс. рублей дешевле домов, построенных за последнее десятилетие — 123 тыс. рублей.

Оксана Корнеенкова

