Инвестор вложит 700 млн рублей в строительство базы отдыха в Ярковском округе

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Инвестор вложит 700 млн рублей в строительство базы отдыха с минеральным источником у с. Дубровного в Ярковском округе. На новом объекте туризма создадут 70 рабочих мест. Об этом рассказал заместитель главы муниципалитета, инвестиционный уполномоченный Виктор Алемасов на инвестпланерке.

Как сообщает инвестагенство Тюменской области, всего в округе предприниматели реализуют восемь бизнес-проектов по развитию туризма, придорожного сервиса, торговли, сельского хозяйства и пищевой промышленности.

Виктор Алемасов отметил, что для продвижения территории, повышения ее узнаваемости и популяризации бренда "Ярковье - земля вольных сибирцев" администрация округа подписывает соглашения с индивидуальными предпринимателями и самозанятыми о праве использования товарного знака.

Кроме этого, муниципальная инвестиционная команда представляет бренд на мероприятиях в регионе.

Узнать о мерах поддержки предприниматели могут, обратившись к заместителю главы Ярковского округа, инвестиционному уполномоченному по телефону 8 (34531) 25-5-02.