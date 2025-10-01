В Тобольском районе запустили первую очередь оздоровительного комплекса "Веда"

| Фото: пресс-служба Тобольского района | Фото: пресс-служба Тобольского района

Первую очередь современного оздоровительного комплекса "Веда" запустили в Тобольском районе, сообщает администрация района.

Санаторий открылся недалеко от с. Малая Зоркальцева, на месте некогда известного лагеря "Радужный". Восстанавливать корпуса и территорию инвестор начал в 2022 году, благодаря частно-государственному партнерству.

"Это один из ярких примеров успешного взаимодействия бизнеса и власти в рамках реализации инвестиционной политики региона", — отметил директор Инвестиционного агентства Тюменской области Николай Пуртов.

Накануне региональное инвестагентство и инвестиционный офис Тобольского района оценили масштабы преобразований комплекса: общая площадь территории — восемь гектаров; завершена первая очередь реконструкции; введена в эксплуатацию современная газовая котельная; обеспечено подключение ко всем магистралям жизнеобеспечения.

Создана инфраструктура медицинских услуг - это современный медицинский центр с 12 специализированными кабинетами, барокамерой, фитобочками, косметологией и физиотерапией.

Руководитель санатория Вячеслав Пупов рассказал, что здесь используют уникальные оздоровительные программы, основанные на лечебном голодании, кинезиотерапии, грязелечении и лимфодренажных процедурах.

Инвестор подчеркнул, что проект реализуется в два этапа. В ближайших планах — открытие термального бассейна, спортивного зала, фитнес-центра и собственного пирса на озере.

Сейчас запущены в работу два спальных корпуса.