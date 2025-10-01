  • 10 октября 202510.10.2025пятница
  • USD81,4103
    EUR94,7030
  • В Тюмени 2..4 С 4 м/с ветер северо-восточный

В Тобольском районе запустили первую очередь оздоровительного комплекса "Веда"

Экономика, 19:11 10 октября 2025

пресс-служба Тобольского района | Фото: пресс-служба Тобольского района

Первую очередь современного оздоровительного комплекса "Веда" запустили в Тобольском районе, сообщает администрация района.

Санаторий открылся недалеко от с. Малая Зоркальцева, на месте некогда известного лагеря "Радужный". Восстанавливать корпуса и территорию инвестор начал в 2022 году, благодаря частно-государственному партнерству.

"Это один из ярких примеров успешного взаимодействия бизнеса и власти в рамках реализации инвестиционной политики региона", — отметил директор Инвестиционного агентства Тюменской области Николай Пуртов.

Накануне региональное инвестагентство и инвестиционный офис Тобольского района оценили масштабы преобразований комплекса: общая площадь территории — восемь гектаров; завершена первая очередь реконструкции; введена в эксплуатацию современная газовая котельная; обеспечено подключение ко всем магистралям жизнеобеспечения.

Создана инфраструктура медицинских услуг - это современный медицинский центр с 12 специализированными кабинетами, барокамерой, фитобочками, косметологией и физиотерапией.

Руководитель санатория Вячеслав Пупов рассказал, что здесь используют уникальные оздоровительные программы, основанные на лечебном голодании, кинезиотерапии, грязелечении и лимфодренажных процедурах.

Инвестор подчеркнул, что проект реализуется в два этапа. В ближайших планах — открытие термального бассейна, спортивного зала, фитнес-центра и собственного пирса на озере.

Сейчас запущены в работу два спальных корпуса.

﻿

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# оздоровительный отдых , санаторий , Тобольский район

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:11 10.10.2025В Тобольском районе запустили первую очередь оздоровительного комплекса "Веда"
18:19 10.10.2025В Исетском округе откроют современный цех по переработке птиц
17:02 10.10.2025Участники Бизнес-Феста в Екатеринбурге и Тюмени получили инструменты для развития своего дела
16:18 10.10.2025Антидроновую защиту для промышленных объектов выпускает тюменский участник проекта "Производительность труда"

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора