Жителя Тюменского округа обвиняют в убийстве знакомой

Происшествия, 17:24 10 октября 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Жителя с. Перевалово Тюменской округа обвиняют в убийстве знакомой. За преступление ему грозит от 6 до 15 лет тюрьмы, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области.

8 октября 2025 года подозреваемый был в гостях у знакомой в с. Перевалово. Между ними произошел конфликт. Злоумышленник взял палку и несколько раз ударил 43-летнюю женщину по лицу. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия. Мужчина спрятал тело жертвы, сбросив его в выгребную яму, и скрылся с места происшествия.

Родственники пострадавшей сообщили о длительном отсутствии женщины в правоохранительные органы. Тело погибшей обнаружили, а также установили и задержали причастного к преступлению местного жителя.

Следствие намерено выступить перед судом с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.

# СУ СК РФ по Тюменской области , убийство

