  • 11 октября 202511.10.2025суббота
  • USD81,1898
    EUR94,0491
  • В Тюмени 3..5 С 5 м/с ветер восточный

Более 61,8 млрд рублей потратили на покупки жители Тюменской области за август

Экономика, 14:31 11 октября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 61,8 млрд рублей потратили на покупки жители Тюменской области за август. Это максимальная сумма оборота розничной торговли в 2025 году.

Такие данные Тюменьстата приводит "Вслух.ру". Традиционно основная часть расходов пришлась на непродовольственные товары, и эта доля растет. В августе она составила 32,7 млрд рублей. За продукты, напитки и табачные изделия покупатели заплатили 29,1 млрд рублей.

Всего за восемь месяцев тюменцы потратили 4651, млрд рублей, что на 2 % больше, чем годом ранее. По динамике регион на втором месте в Уральском федеральном округе после Челябинской области. В Югре и на Ямале зафиксировано небольшое снижение.

Почти половина трат – 223,5 млрд рублей пришлась на продукты, напитки и табак. По сравнению с прошлым годом эта сумма уменьшилась на 0,3 %. При этом доля непродовольственных товаров выросла на 4,4 % - до 241,5 млрд рублей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# розничная торговля , Тюменьстат

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:31 11.10.2025Тюменский производитель конструкторов масштабирует производство
14:31 11.10.2025Более 61,8 млрд рублей потратили на покупки жители Тюменской области за август
13:03 11.10.2025В Тюменской области и еще пяти регионах сдали 310 тысяч квадратов жилья по проектам КРТ
20:41 10.10.2025В учебном хозяйстве тюменского вуза завершают уборочную кампанию

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора