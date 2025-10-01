Более 61,8 млрд рублей потратили на покупки жители Тюменской области за август

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 61,8 млрд рублей потратили на покупки жители Тюменской области за август. Это максимальная сумма оборота розничной торговли в 2025 году.

Такие данные Тюменьстата приводит "Вслух.ру". Традиционно основная часть расходов пришлась на непродовольственные товары, и эта доля растет. В августе она составила 32,7 млрд рублей. За продукты, напитки и табачные изделия покупатели заплатили 29,1 млрд рублей.

Всего за восемь месяцев тюменцы потратили 4651, млрд рублей, что на 2 % больше, чем годом ранее. По динамике регион на втором месте в Уральском федеральном округе после Челябинской области. В Югре и на Ямале зафиксировано небольшое снижение.

Почти половина трат – 223,5 млрд рублей пришлась на продукты, напитки и табак. По сравнению с прошлым годом эта сумма уменьшилась на 0,3 %. При этом доля непродовольственных товаров выросла на 4,4 % - до 241,5 млрд рублей.