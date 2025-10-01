  • 12 октября 202512.10.2025воскресенье
  • USD81,1898
    EUR94,0491
  • В Тюмени -1..-3 С 1 м/с ветер восточный

В Тюмени ищут молодого человека за кражу кофе из магазина

Происшествия, 17:52 12 октября 2025

УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Молодого человека, подозреваемого в краже, разыскивает полиция в Тюмени. Как сообщает УМВД России по Тюменской области, подозреваемый похитил 16 упаковок кофе.

Сотрудники городского отдела полиции № 7 устанавливают личность молодого человека, который совершил кражу в магазине "Монетка", по ул.Федюнинского, д. 7. корп 1.

Если Вам известна какая-либо информация о личности и местонахождении подозреваемого, просим сообщить в полицию по телефонам: +7 (3452) 291-120, либо 102.

УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# кража , розыск

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:52 12.10.2025В Тюмени ищут молодого человека за кражу кофе из магазина
15:18 12.10.2025Девять техногенных пожаров произошло в Тюменской области 11 октября
13:41 12.10.2025В Тюмени тушили пожар на крыше двухэтажного здания
12:09 12.10.2025Тюменца с наркотиками задержали на улице Грибной

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора