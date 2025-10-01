В Тюмени ищут молодого человека за кражу кофе из магазина
Молодого человека, подозреваемого в краже, разыскивает полиция в Тюмени. Как сообщает УМВД России по Тюменской области, подозреваемый похитил 16 упаковок кофе.
Сотрудники городского отдела полиции № 7 устанавливают личность молодого человека, который совершил кражу в магазине "Монетка", по ул.Федюнинского, д. 7. корп 1.
Если Вам известна какая-либо информация о личности и местонахождении подозреваемого, просим сообщить в полицию по телефонам: +7 (3452) 291-120, либо 102.