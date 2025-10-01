Семь техногенных пожаров произошло в Тюменской области за сутки

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Один человек погиб, один получил травмы, 14 эвакуированы на пожарах в Тюменской области за минувшие сутки, 14 октября. Всего, по данным регионального управления МЧС России по Тюменской области, в регионе произошло семь техногенных пожаров. Подразделения ведомства один раз оказывали помощь населению, восемь раз привлекались на ликвидацию последствий ДТП.

Во втором часу дня в Тобольске поступило сообщение о возгорании хозяйственной постройки на 2 км автодороги общего пользования. Огонь ликвидирован на площади 10 кв. м. Предварительная причина пожара – короткое замыкание.

В четвёртом часу дня поступило сообщение о возгорании жилого дома в деревне Сингуль Ялуторовского округа. Огонь ликвидирован на площади 30 кв. м. Во время пожара погиб один человек. Предварительная причина пожара – аварийный режим работы электрооборудования.

В с. Вагай Вагайского округа горела хозяйственная постройка. Огнём повреждена постройка и автомобиль "УАЗ Патриот" на площади 50 кв. м, один человек получил травмы. Предварительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при проведении огненных работ.

Короткое замыкание стало причиной пожара на улице Камчатская в Тюмени. В восьмом часу вечера поступило сообщение о возгорании шахты коммуникаций электрического оборудования строящегося многоэтажного дома. Огонь ликвидирован на площади 64 кв. м.