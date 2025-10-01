Тюменское птицеводческое предприятие нарастило производство по федеральному проекту

| Фото: «ПРОДО Тюменский бройлер» | Фото: «ПРОДО Тюменский бройлер»

Компания "ПРОДО Тюменский бройлер" увеличила выработку полуфабрикатов из куриного филе на 78 % по итогам участия в федеральном проекте "Производительность труда". С апреля инструменты бережливого производства стали внедрять на пилотном участке - в цехе по производству полуфабрикатов для сети ресторанов быстрого питания.

"Участие в проекте "Производительность труда" – часть стратегии птицефабрики по непрерывному развитию и совершенствованию производственных процессов. Это необходимо и для положительной динамики экономических показателей, и для того, чтобы предприятие соответствовало самым современным требованиям рынка. Мы благодарим АНО "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда" за плодотворное сотрудничество", - отметил директор "ПРОДО Тюменский бройлер" Алексей Кискинбаев.

| Фото: «ПРОДО Тюменский бройлер» | Фото: «ПРОДО Тюменский бройлер»

Как сообщает компания, удалось сократить и время протекания процессов на 67 %. На участке после диагностики провели стандартизацию рабочих процессов и устранили потери. Динамику изменений за полгода зафиксировали эксперты "Федерального центра компетенций в сфере производительности труда".

На предприятии планируют масштабировать практики бережливого производства на все производственные участки. Сделать это стало проще, благодаря компетенции квалифицированных тренеров, которыми стали после обучения сотрудники компании

Отметим, федеральный проект "Производительность труда" реализуется по нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика".