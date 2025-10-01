Мебель и декоративные изделия производит жительница села Ярково в собственной мастерской

Собственную столярную мастерскую открыла жительница села Ярково Ирина Булашева, сообщает департамент труда и занятости Тюменской области.

За поддержкой она обратилась в региональный кадровый центр "Работа России". Здесь ей помогли разработать бизнес-план и успешно защитить проект. Это позволило приобрести качественное оборудование и начать производство уникальной мебели и декоративных изделий.

Её работы уже привлекли внимание первых клиентов, подтвердив высокое мастерство. Ирина Васильевна планирует дальнейшее развитие своего дела.

Она уверена, что эта мастерская позволит ей не только обеспечить себе стабильное будущее, но и заниматься любимым делом, испытывая глубокое удовлетворение от профессиональной востребованности и творческого самовыражения.

Специалисты Кадрового центра оказывают помощь в разработке бизнес-планов и при оформлении документов. Кроме этого, желающие помогут выбрать обучение или переподготовку по профилю создаваемого бизнеса.

Отметим, что свой бизнес в 2025 году начали 53 человека, из них 40 зарегистрировались как самозанятые, 12 как индивидуальные предприниматели, один как юридическое лицо.