  • 16 октября 202516.10.2025четверг
  • USD78,8390
    EUR91,7258
  • В Тюмени 3..5 С 5 м/с ветер юго-восточный

Мебель и декоративные изделия производит жительница села Ярково в собственной мастерской

Экономика, 13:15 16 октября 2025

Собственную столярную мастерскую открыла жительница села Ярково Ирина Булашева, сообщает департамент труда и занятости Тюменской области.

За поддержкой она обратилась в региональный кадровый центр "Работа России". Здесь ей помогли разработать бизнес-план и успешно защитить проект. Это позволило приобрести качественное оборудование и начать производство уникальной мебели и декоративных изделий.

Её работы уже привлекли внимание первых клиентов, подтвердив высокое мастерство. Ирина Васильевна планирует дальнейшее развитие своего дела.

Она уверена, что эта мастерская позволит ей не только обеспечить себе стабильное будущее, но и заниматься любимым делом, испытывая глубокое удовлетворение от профессиональной востребованности и творческого самовыражения.

Специалисты Кадрового центра оказывают помощь в разработке бизнес-планов и при оформлении документов. Кроме этого, желающие помогут выбрать обучение или переподготовку по профилю создаваемого бизнеса.

Отметим, что свой бизнес в 2025 году начали 53 человека, из них 40 зарегистрировались как самозанятые, 12 как индивидуальные предприниматели, один как юридическое лицо.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Работа России

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:15 16.10.2025Мебель и декоративные изделия производит жительница села Ярково в собственной мастерской
12:31 16.10.2025Тренажер для отработки навыков работы на высоте открыли в Тюмени
16:49 15.10.2025Тюменское птицеводческое предприятие нарастило производство по федеральному проекту
14:04 15.10.2025Шесть предпринимателей выпускают продукцию под брендом Уватского округа

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора