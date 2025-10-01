  • 16 октября 202516.10.2025четверг
  • USD78,8390
    EUR91,7258
  • В Тюмени 3..5 С 5 м/с ветер юго-восточный

Глеб Трубин возглавил фракцию ЛДПР в Тюменской областной думе

Политика, 12:09 16 октября 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Руководителем фракции ЛДПР Тюменской областной думы избран Глеб Трубин. Соответствующее решение принято на заседании фракции ЛДПР, где депутаты обсудили актуальные вопросы развития региона, приоритетные направления работы и планы на ближайшую перспективу.

Глеб Трубин выразил слова искренней признательности коллегам за доверие и поддержку. Отметим, в заседании также участвовали депутаты Иван Вершинин, Артем Зайцев и Евгений Данников, сообщили в пресс-службе Тюменской облдумы.

"Это большая ответственность, я готов работать на благо нашего региона. Все вместе мы продолжим делать все возможное для решения насущных проблем и улучшения качества жизни людей в Тюменской области. Только сообща сможем добиться многого",- подчеркнул Глеб Трубин.

Ранее фракцию возглавлял законодатель Владимир Сысоев, который с 21 мая 2025 года занимает должность депутата Государственной думы VIII созыва от фракции ЛДПР.

Любовь Голышева

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Глеб Трубин , ЛДПР , облдума

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:09 16.10.2025Глеб Трубин возглавил фракцию ЛДПР в Тюменской областной думе
11:58 16.10.2025Тюменская и Курганская области реализуют проект для улучшения экологической обстановки
11:14 16.10.2025Отношения в сфере труда в Тюменской области будет регулировать новый закон
10:52 16.10.2025Владимир Путин открыл мост в Сургуте, который строили с участием студотрядов

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора