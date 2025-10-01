Глеб Трубин возглавил фракцию ЛДПР в Тюменской областной думе

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Руководителем фракции ЛДПР Тюменской областной думы избран Глеб Трубин. Соответствующее решение принято на заседании фракции ЛДПР, где депутаты обсудили актуальные вопросы развития региона, приоритетные направления работы и планы на ближайшую перспективу.

Глеб Трубин выразил слова искренней признательности коллегам за доверие и поддержку. Отметим, в заседании также участвовали депутаты Иван Вершинин, Артем Зайцев и Евгений Данников, сообщили в пресс-службе Тюменской облдумы.

"Это большая ответственность, я готов работать на благо нашего региона. Все вместе мы продолжим делать все возможное для решения насущных проблем и улучшения качества жизни людей в Тюменской области. Только сообща сможем добиться многого",- подчеркнул Глеб Трубин.

Ранее фракцию возглавлял законодатель Владимир Сысоев, который с 21 мая 2025 года занимает должность депутата Государственной думы VIII созыва от фракции ЛДПР.

Любовь Голышева