Глеб Трубин возглавил фракцию ЛДПР в Тюменской областной думе
Руководителем фракции ЛДПР Тюменской областной думы избран Глеб Трубин. Соответствующее решение принято на заседании фракции ЛДПР, где депутаты обсудили актуальные вопросы развития региона, приоритетные направления работы и планы на ближайшую перспективу.
Глеб Трубин выразил слова искренней признательности коллегам за доверие и поддержку. Отметим, в заседании также участвовали депутаты Иван Вершинин, Артем Зайцев и Евгений Данников, сообщили в пресс-службе Тюменской облдумы.
"Это большая ответственность, я готов работать на благо нашего региона. Все вместе мы продолжим делать все возможное для решения насущных проблем и улучшения качества жизни людей в Тюменской области. Только сообща сможем добиться многого",- подчеркнул Глеб Трубин.
Ранее фракцию возглавлял законодатель Владимир Сысоев, который с 21 мая 2025 года занимает должность депутата Государственной думы VIII созыва от фракции ЛДПР.
Любовь Голышева