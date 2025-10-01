  • 17 октября 202517.10.2025пятница
Неосторожное обращение с огнем стало причиной трех пожаров в Тюменской области

Происшествия, 13:18 17 октября 2025

Десять техногенных пожаров произошло в Тюменской области за сутки, 16 октября. Семь человек эвакуированы, еще два получили травмы. Подразделения регионального управления МЧС России семь раз привлекались на ликвидацию последствий ДТП, пять раз оказали помощь населению, сообщили в пресс-службе ведомства.

Неосторожное обращение с огнем стало причиной сразу трех пожаров в регионе. Так, в Тюмени на ул. Вербовая горела двухкомнатная квартира. Пожар ликвидировали на площади 3 кв. метра, эвакуированы пять человек. В Абатском округе в деревне Ефимова ликвидировали возгорание хозяйственной постройки. Площадь, поврежденная огнем, составила 36 кв. метров. Двухквартирный жилой дом горел в посёлке Новоселезнево Казанского округа. Огонь ликвидировали на площади 162 кв. метра, из зоны воздействия опасных факторов пожара эвакуированы два человека.

На улице Льва Каретина в Тюмени произошел пожар в двухэтажном жилом доме. Огонь ликвидирован на площади 72 кв. метра. Предварительная причина пожара – короткое замыкание.

В Заводоуковском округе произошло возгорание автомобиля ВАЗ-2121. Огнём повреждён автомобиль и сено на общей площади 806 кв. метров. Предварительная причина пожара – нарушение правил эксплуатации транспортного средства.

# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожары

﻿
