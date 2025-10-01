  • 19 октября 202519.10.2025воскресенье
  • USD80,9834
    EUR94,5835
  • В Тюмени 3..5 С 3 м/с ветер юго-западный

По обороту оптовой торговли Тюменская область находится на третьем месте в УФО

Экономика, 16:32 19 октября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменская область лидирует в России по динамике оптовой торговли. По обороту регион на третьем месте в Уральском федеральном округе.

В январе-августе этого года оборот в области составил 1 трлн 048 млрд 833,5 млн. По сравнению с прошлым годом он увеличился на 48,1%. Таковы официальные данные Росстата, с которыми ознакомился "Вслух.ру".

На втором месте по динамике Калининградская область (38,9%). Республики Карелия и Ингушетия прибавили по 30,7%. Еврейская автономная область – 30%. В Уральском федеральном округе прирост составил 3,1% при отрицательной динамике в ХМАО-Югре, ЯНАО и Челябинской области.

В абсолютных цифрах Тюменская область на третьем месте в УФО после Свердловской и Челябинской областей.

В целом по России за восемь месяцев оборот оптовой торговли составил 101 трлн 339,9 млрд рублей, что на 3,7% ниже, чем в 2024 году.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Росстат , торговля

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:32 19.10.2025По обороту оптовой торговли Тюменская область находится на третьем месте в УФО
10:01 19.10.2025Жители Тюмени в сентябре чаще всего интересовались запчастями к машинам
20:01 17.10.2025Более 18,5 тысяч домовладений получили газ в Тюменской области за шесть лет
18:04 17.10.2025Ресторан и апартаменты откроет инвестор в памятнике архитектуры Тобольска

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора