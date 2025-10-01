По обороту оптовой торговли Тюменская область находится на третьем месте в УФО

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменская область лидирует в России по динамике оптовой торговли. По обороту регион на третьем месте в Уральском федеральном округе.

В январе-августе этого года оборот в области составил 1 трлн 048 млрд 833,5 млн. По сравнению с прошлым годом он увеличился на 48,1%. Таковы официальные данные Росстата, с которыми ознакомился "Вслух.ру".

На втором месте по динамике Калининградская область (38,9%). Республики Карелия и Ингушетия прибавили по 30,7%. Еврейская автономная область – 30%. В Уральском федеральном округе прирост составил 3,1% при отрицательной динамике в ХМАО-Югре, ЯНАО и Челябинской области.

В абсолютных цифрах Тюменская область на третьем месте в УФО после Свердловской и Челябинской областей.

В целом по России за восемь месяцев оборот оптовой торговли составил 101 трлн 339,9 млрд рублей, что на 3,7% ниже, чем в 2024 году.