В Тюмени горел жилой дом по ул. Лунёва

| Фото: МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

Сообщение о пожаре в жилом доме по ул. Лунёва, 31 в Тюмени поступило около 9 часов. На место вызова привлекались 11 человек и три единицы техники областного главка МЧС России, сообщают в ведомстве.

Пожар ликвидирован на площади 80 кв.м. В результате происшествия пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.