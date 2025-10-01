Жителя Тюменского района задержали за кражу лодки и шлифовальной машинки

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Надувную лодку с вёслами, а также шлифмашинку и косу похитил из частного дома житель с. Червишево. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража", сообщает УМВД РФ по Тюменской области.

В дежурную часть полиции обратилась владелица дома. На месте происшествия полицейские изъяли ряд улик и задержали подозреваемого 1980 года рождения.

Ранее судимый мужчина признался в содеянном и рассказал следователю, что проник на территорию дома через забор и выставил оконную раму. Похищенное он унёс домой и планировал использовать лично.

Максимальная санкция статьи – пять лет лишения свободы. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Имущество возвращено потерпевшей.