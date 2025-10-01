10 тонн сельхозпродукции реализовали на осенней ярмарке в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Около 10 тонн продукции реализовали сельхозтоваропроизводители и фермеры на осенней ярмарке в Тюмени. Общий товарооборот составил 3,39 млн рублей, сообщает городская администрация.

Всего в этот день работали четыре ярмарочных площадки, на них разместились 77 торговых мест. Почти половина из них была занята владельцами личных подсобных хозяйств (48 %). Также свою продукцию представили индивидуальные предприниматели, ремесленники, предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности юга области.

Напомним, продовльственные ярмарки - одна из востребованных форм реализации сельхозпродукции в регионе. Традиционно ее проводит городская администрация совместно с департаментом АПК Тюменской области.