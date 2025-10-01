  • 21 октября 202521.10.2025вторник
  • USD81,3582
    EUR94,3845
  • В Тюмени 6..8 С 3 м/с ветер южный

10 тонн сельхозпродукции реализовали на осенней ярмарке в Тюмени

Экономика, 12:38 21 октября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Около 10 тонн продукции реализовали сельхозтоваропроизводители и фермеры на осенней ярмарке в Тюмени. Общий товарооборот составил 3,39 млн рублей, сообщает городская администрация.

Всего в этот день работали четыре ярмарочных площадки, на них разместились 77 торговых мест. Почти половина из них была занята владельцами личных подсобных хозяйств (48 %). Также свою продукцию представили индивидуальные предприниматели, ремесленники, предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности юга области.

Напомним, продовльственные ярмарки - одна из востребованных форм реализации сельхозпродукции в регионе. Традиционно ее проводит городская администрация совместно с департаментом АПК Тюменской области.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# продовольственная ярмарка

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:38 21.10.202510 тонн сельхозпродукции реализовали на осенней ярмарке в Тюмени
11:43 21.10.2025Объем экспорта в Тюменской области вырос на 10,4 % за шесть месяцев
10:26 21.10.2025Более 400 частных домов в Тюменской области строят по эскроу-счетам
09:53 21.10.2025Тюменские предприятия экспортировали 52 тысячи тонн зерна в 2025 году

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора