В Тюмени при пожаре погиб человек

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Хозяйственная постройка горела на ул. Ижевской в Тюмени 20 октября. При пожаре погиб один человек. Предварительная причина пожара – аварийный режим работы электрооборудования, сообщает пресс-служба МЧС Тюменской области.

На пожаре в гараже в Тюмени один человек получил травмы. Инцидент произошел на ул. Станционной из-за короткого замыкания. На ул. Немцова горело помещение мусоросборной. Огонь ликвидировали на площади 6 кв. м. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнём. Из-за короткого замыкания в областной столице на 32 км Объездной дороги горел автомобиль Volvo.

Всего в Тюменской области 20 октября зафиксировали шесть техногенных пожаров. Спасатели пять раз выезжали на ликвидацию последствий ДТП и два раза оказали помощь населению.